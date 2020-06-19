Ростов-на-Дону, , 14:41 — REGNUM В Ростовской области жители Аксайского района получат горячую воду. Для этого им пришлось обратиться с жалобой в прокуратуру, сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

По информации прокуратуры, долгое время АО «Донэнерго» некачественно оказывало услугу по предоставлению горячей воды населению. Так, было зафиксировано более 25 коммунальных аварий, в связи с чем девять многоквартирных домах, а также детский сад оставались без воды.

Прокуратура обратилась в суд. Предприятие обязали провести капитальный ремонт и заменить аварийный трубопровод протяжённостью более 2 км.