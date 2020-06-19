Екатеринбург, , 14:36 — REGNUM Юрист из Екатеринбурга Василий Савченко пожаловался в полицию на журналиста Максима Румянцева из-за возможного оскорбления чувств верующих. Об этом заявил сам обратившийся горожанин.

Савченко обратил внимание, что Румянцев допустил следующее суждение на размещённом в интернете видеоролике: «Святые места и храмы всегда притягивают бесноватых людей». Это возмутило юриста, и он подал заявление в полицию.

Видеоролик был выложен ещё в апреле 2019 года, но горожанин увидел его только сейчас.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жителя Екатеринбурга Максима Шибанова обвинили в нападении на Румянцева.

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