Тверь, , 14:35 — REGNUM 565 свидетельств регионального материнского капитала вручено многодетным семьям Тверской области с начала 2020 года. Материальная поддержка семей с детьми осуществляется в рамках реализации национального проекта «Демография», сообщили ИА REGNUM 19 июня в пресс-службе правительства Тверской области. Защита семьи, материнства, отцовства и детства, создание условий для достойного воспитания детей в семье входит в число ключевых положений поправок к Конституции Российской Федерации, общероссийское голосование по которым пройдёт с 25 июня по 1 июля.

«В этом году по инициативе президента РФ в стране введены беспрецедентные меры поддержки семей с детьми. В Тверской области также реализуется региональный пакет мер поддержки многодетных и молодых семей. Создание условий для всестороннего развития юных жителей нашей страны — один из главных приоритетов государства. Дети — это будущее России, будущее Тверской области», — отметил ранее губернатор Игорь Руденя.

В Тверской области право на получение материнского капитала получили семьи, в которых родились или усыновлены третий и последующий ребёнок с 1 января 2012 года. На данный момент размер регионального маткапитала составляет на детей, рожденных в 2020 году, 66 238 рублей, на детей, рожденных в 2019 году — 63 084 рубля.

Деньги регионального маткапитала можно направить на уплату первоначального взноса или погашение основного долга и процентов по ипотеке, на обеспечение инженерными коммуникациями дома, проведение ремонта, приобретение мебели, бытовой техники, автомобиля, а также на покупку сельскохозяйственной техники и животных для личного подсобного хозяйства.

В 2020 на выплату регионального маткапитала в бюджете региона предусмотрено около 100 млн рублей. Выплаты уже профинансированы на сумму 31,6 млн рублей.

Всего в Тверской области действует около 20 видов социальных выплат для семей с детьми: это компенсация родительской платы за детский сад, материальная помощь при подготовке детей в школу и многое другое. С 1 октября 2019 года каждой семье региона, где родился ребёнок, вручается подарочный набор из 58 предметов детских принадлежностей. В 2019 году по инициативе Игоря Рудени многодетные семьи освобождены от оплаты коммунальной услуги по вывозу мусора. С 1 января 2020 года в регионе введены новые меры поддержки семей с детьми, в числе которых — субсидии многодетным на приобретение автомобиля, освобождение многодетных родителей от уплаты транспортного налога, помощь в приобретении школьной формы для учеников с 1 по 5 классы. В Тверской области также учреждена новая награда — почётный знак «Слава отца».