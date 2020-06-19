Санкт-Петербург, , 14:40 — REGNUM В Санкт-Петербурге провели исследование на антитела, согласно предварительным результатам которого не менее 200 тысяч жителей города уже переболели SARS-CoV-2, что составляет 5,7% от числа всех горожан. Этого мало для выработки коллективного иммунитета, поэтому ученые предрекают вторую волну заражения.

Об этом 19 июня сообщили ученые Европейского университета в Санкт-Петербурге и медицинской клиники «Скандинавия», которые провели первый в стране репрезентативный серологический опрос на наличие антител к SARS-CoV-2.

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Исследование на антитела к новой коронавирусной инфекции ученые проводят, сверяя данные тестов, которые они начали собирать в мае.

«В Петербурге антитела к вирусу найдены у 5,7% жителей в возрасте старше 18 лет, — отметили в Европейском университете. — 95% доверительный интервал: 3,5%…7,8%, протестировано уже более 490 человек из планируемых тысячи. В данном исследовании точность оценки обеспечивается строгостью методологии, а не широким охватом населения».

Исследователи указали, что наблюдаемая сейчас доля переболевших соответствует показателям в мегаполисах мира: Женева — до 10,9%, Стокгольм — 7,3%, Лос-Анджелес — 4,7%. И как в других городах, число переболевших в Петербурге значительно превышает число официально зарегистрированных случаев. Однако у большинства людей отсутствуют антитела к новому коронавирусу.

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«Это может свидетельствовать о потенциальном риске второй волны эпидемии, так как большая часть горожан пока еще не сталкивалась с вирусом», — резюмировали в Европейском университете.

По предварительным данным, в Петербурге отмечался рост числа положительных тестов на каждой последующей неделе в период с 18 мая по 7 июня. Поэтому ученые не остановятся на достигнутом и продолжат проводить данное исследование.

По данным на 19 июня, всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявили 21 734 случая заражения COVID-19. Умерли 793 человека. Выздоровел 12 171 человек.

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