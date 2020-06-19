Ташкент, , 14:33 — REGNUM Законопроект «Об участии граждан в охране общественного порядка» отклонили депутаты сената Узбекистана, сообщили 19 июня в информационной службе верхней палате парламента республики.

Сенаторы отметили, что проект документа не регламентирует реальные жизненные ситуации, а значительная часть отношений не определена в законе. Кроме того, в документе отсутствуют механизмы достижения поставленных целей.

Кроме того, в документе не предусмотрен реестр лиц, имеющих право принимать участие в охране общественного порядка. Отмечается, что упущения могут привести к правовым коллизиям и злоупотреблению, усилению бюрократии и принятию решений в обход действующих норм.