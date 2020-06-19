Ростов-на-Дону, 19 июня 2020, 14:30 — REGNUM Жители Ростовской области стали свидетелями необычного природного явления — солнечного гало. Фотоснимками чёткого радужного круга вокруг солнца активно делятся пользователи социальных сетей.
https://www.instagram.com/p/CBnHiiuCeFs/
«Это солнце в медицинской маске», — иронично заметил один из подписчиков паблика «Ростов Главный».
ИА REGNUM напоминает, что оптический феномен представляет собой разноцветный ореол вокруг солнечного диска. Гало связано с образованием кристаллов льда в перистых облаках на высоте 5−10 км в верхних слоях тропосферы.