Ростов-на-Дону, , 14:30 — REGNUM Жители Ростовской области стали свидетелями необычного природного явления — солнечного гало. Фотоснимками чёткого радужного круга вокруг солнца активно делятся пользователи социальных сетей.

https://www.instagram.com/p/CBnHiiuCeFs/

«Это солнце в медицинской маске», — иронично заметил один из подписчиков паблика «Ростов Главный».

ИА REGNUM напоминает, что оптический феномен представляет собой разноцветный ореол вокруг солнечного диска. Гало связано с образованием кристаллов льда в перистых облаках на высоте 5−10 км в верхних слоях тропосферы.