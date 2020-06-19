Москва,
19 июня 2020, 14:24 — REGNUM Логика решения Сбербанка о введении комиссии в 1% для всех переводов через банкоматы не очень понятна, заявил корреспонденту ИА REGNUM коммерческий директор, совладелец «Нью Рига Финанс Клаб» Петр Бубнов.
«Существенного удорожания обслуживания банкоматов из-за активного использования их клиентами для переводов не происходит.
Дополнительная выручка, которую принесёт данное решение, в масштабах банка выглядит довольно незначительной даже без учёта того, что теперь многие откажутся от использования банкоматов Сбербанка для этих целей.
При этом больше всего от этого пострадают пожилые люди и жители сельской местности, среди которых владение компьютерами и навыки пользования смартфонами существенно ниже.
Зато установка пожилыми людьми банковских приложений на смартфоны повысит риски того, что они станут жертвами мошенников и грабителей», — высказал свое мнение эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, время Сбербанк ввел новую комиссию в 1% для всех переводов через банкоматы.
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