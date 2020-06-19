Оренбург, , 14:23 — REGNUM В Оренбургской области19 июня суд апелляционной инстанции оставил без изменения мягкий приговор бывшему заместителю начальника колонии № 3 Евгению М., который обвинялся в укрывательстве тяжких преступлений против осужденных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Комитета против пыток.

Правозащитник отметили, что юристы их организации и гособвинении настаивали на ужесточении наказания.

«Мы считаем приговор необоснованно мягким, а потому и решение апелляционной инстанции — несправедливым. Мнения потерпевших, степень их нравственных физических страданий, вновь остались без внимания суда. Помимо прочего, своим преступлением М. серьезно подорвал репутацию ФСИН, поскольку он не только длительное время скрывал совершенные на территории колонии тяжкие преступления, но посредством угроз и запугивания вовлекал в свою противоправную деятельность подчиненных и медицинских работников», — сказала юрист Комитета против пыток Альбина Мударисова.

Правозащитники заявили, что намерены подать кассационную жалобу в интересах потерпевших и обратиться с исками к государству о компенсации морального вреда, причиненного незаконными действиями экс-заместителя начальники исправительной колонии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший заместитель начальника исправительной колонии № 3 Евгений М. был признан судом Новотроицка виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. По делу проходит двое потеплевших из числа осужденных. Одному нанесли травму «заточкой», второго довели до попытки самоубийства. Мужчины отказались платить «за спокойную жизнь». Долгое время преступления скрывались от регистрации.

Сотрудник УФСИН был приговорен к одному году лишения свободы, который судебная инстанция заменила одним годом принудительных работ с удержанием 15% заработной платы в доход государства. Кроме того, фигурнту уголовного дела запретили в течение двух лет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, в правоохранительных органах, органах уголовно-исполнительной системы и органах местного самоуправления.

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