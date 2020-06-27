Запорожье, Украина, , 06:00 — REGNUM В Украинской православной церкви Московского патриархата обсуждается возможность канонизации выдающегося русского хирурга и ученого Николая Пирогова. О том, чем была вызвана такая инициатива, рассказал правящий митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука в интервью редактору ИА REGNUM Станиславу Стремидловскому.

Митрополит Лука Пресс-служба Запорожской епархии

Канонизировать Пирогова владыка призвал в лике праведников, и свою позицию объяснил тем, что само время подталкивает к такому решению. В трудные времена человек с верой обращается за помощью к Богу и святым — а во время болезней исцеления принято просить у тех святых, которые лечили людей и при жизни. В этом ряду — знаменитые святые и лекари Пантелеимон, Харлампий, Лука Крымский (Войно-Ясенецкий). Сейчас, на фоне пандемии, церковь начинает собирать факты о Николае Пирогове, о помощи и чудотворениях совершенных по молитвам к нему.

«Мы обращаемся к людям, которые могут поделиться своими сведениями о том, как он приходил на помощь после своего отшествия в Царство Небесное. Это и есть процесс канонизации», — говорит митрополит.

Владыка подчеркивает, что сейчас идет речь именно о сборе и анализе фактов. «На сегодняшний день благодаря медицинскому наследию, оставленному Пироговым, до сих пор врачи спасают человеческие жизни. Задумайтесь: повреждения органов и тканей, ранее считающиеся несовместимыми с жизнью, благодаря методикам и приемам, разработанным Николаем Ивановичем, — а на их базе уже современные методы лечения — спасают жизни. Неужели это не чудо?», — считает митрополит Лука.

Полную беседу с митрополитом читайте в материале «Митрополит Лука: «Пандемия подтолкнула нас к идее канонизировать Пирогова»».