Челябинск, , 14:13 — REGNUM В Челябинске обнаружена 17-летняя школьница, которая в конце мая сбежала из местного социально-реабилитационного центра. Об этом сообщает областное управление СКР.

Девушка ушла 29 мая. Её начали искать. Следователи завели уголовное дело по факту убийства, так как предполагалась угроза её жизни и здоровью.

Наконец, подростка удалось найти. По предварительным данным, противоправных действий против неё не было. Сейчас выясняются обстоятельства её исчезновения.

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