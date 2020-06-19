Москва, , 14:15 — REGNUM Ношение защитных масок не будет обязательным для посетителей пляжей. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

По её словам, пока нельзя говорить об отдыхе, совершенно свободном от санитарных мер, и людям стоит проявлять сознательность. Так, в закрытых помещениях отдыхающие должны будут носить маски и соблюдать санитарную дистанцию.

«По пляжам: у нас уже отдельно в регионах даже утверждены правила, пляж можно посещать без маски», — сказала Догузова.

В ресторанах и бассейнах дистанция будет предусмотрена, лежаки на пляжах будут дезинфицировать. Большинство развлечений на свежем воздухе не ограничены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Догузова заявила, что туристический сезон в России может открыться с 1 июля.