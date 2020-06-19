Курск, , 14:09 — REGNUM В Курской области подтверждено ещё два летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

От тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19, скончались 55-летний мужчина и 49-летняя женщина.

Всего в регионе по состоянию на 19 июня зарегистрировано 25 смертей пациентов с коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Курской области выявлено 77 новых случаев заражения коронавирусом

Читайте развитие сюжета: В Курской области 2,5 тыс. человек выздоровели после заражения SARS-CoV-2