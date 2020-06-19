Брянск, 19 июня 2020, 14:14 — REGNUM Включение Брянской области в список регионов с высоким уровнем коррупции говорит о том, что с чиновниками-взяточниками действительно стали бороться. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 19 июня высказал председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Брянской областной думы Сергей Курденко (фракция «Справедливой России»).
Собеседник агентства подчеркнул, что выявление фактов коррупции в регионе скорее плюс. И чем больше будет уделяться внимания борьбе с этим явлением, тем быстрее с ним будет покончено.
Список коррумпированных регионов составила Генпрокуратура РФ. Доклад представил генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании Совета Федерации РФ.
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