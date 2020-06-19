Брянск, , 14:14 — REGNUM Включение Брянской области в список регионов с высоким уровнем коррупции говорит о том, что с чиновниками-взяточниками действительно стали бороться. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 19 июня высказал председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Брянской областной думы Сергей Курденко (фракция «Справедливой России»).

Собеседник агентства подчеркнул, что выявление фактов коррупции в регионе скорее плюс. И чем больше будет уделяться внимания борьбе с этим явлением, тем быстрее с ним будет покончено.

«На самом деле, с приходом к власти губернатора Александра Богомаза, он перестал закрывать глаза на всякие эти «проступки», у него нет своих, чужих. Он начал действительно, в открытую, по-настоящему бороться с коррупцией. Поэтому то, что мы вышли на первое место это говорит только о том, что наши правоохранительные органы работают в единой связке с исполнительной властью и действительно выявляют коррупционные дела. Я думаю, чем больше мы сейчас выявим, то в следующем году у нас их будет меньше, и мы выйдем на первое место уже по другим показателям. Это говорит о том, что мы просто боремся с этим явлением», — сказал Сергей Курденко.

Список коррумпированных регионов составила Генпрокуратура РФ. Доклад представил генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании Совета Федерации РФ.

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