Лондон, , 14:06 — REGNUM На YouTube-канале Nacon 18 июня появился новый трейлер игры Hunting Simulator 2. В нём разработчики проекта показали зверей, на которых можно будет охотиться.

По словам разработчиков, в Hunt Simulator 2 геймеров будут ожидать шесть масштабных локаций, а также несколько десятков различных зверей. Релиз игры ожидается 25 июня 2020 года.

Напомним, Hunting Simulator — это серия видеоигр в жанре «симулятора охотника». Релиз первой части состоялся в 2017 году.

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