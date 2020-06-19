Казань, , 14:54 — REGNUM По столице Татарии опять можно прокатиться с ветерком на самокате из пункта проката. В городе заработали семь станций, которые до 30 сентября будут предлагать мобильный транспорт, сообщает пресс-служба комитета по транспорту Казани.

Пункты проката расположены в Вахитовском и Ново-Савинском районах Казани по адресам: ул. Кремлевская, 2, ул. Татарстан, 1, ул. Кремлевская, 37, ул. Пушкина, 5, ул. Ершова, 1в, площадь Свободы, пр-кт Ямашева, 46.

Желающие взять самокат на прокат должны скачать на мобильный телефон приложение Samocat Sharing. До четырех самокатов разрешается арендовать на один номер телефона, а сдать их можно на любой станции, указанной в приложении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Казани тот, кто принесет более 15 книг для уличной библиотеки, получит сертификат на прокат велосипедов, самокатов или роликов.

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