Москва, , 14:04 — REGNUM Проведение пятого по счету фестиваля Индонезии в Москве, запланированного на 31 июля — 2 августа 2020 года, официально откладывается из-за пандемии. Об этом сообщил посол Индонезии в Российской Федерации Мохамад Вахид Суприяди в интервью Sindonews 19 июня 2020 года.

«Не только фестиваль Индонезии, но и такое большое событие, как экономический саммит в Казани (Kazan Summit), был отменен», — отметил посол Индонезии.

Мохамад Вахид Суприяди заявил, что приложит дополнительные усилия, чтобы провести фестиваль Индонезии в небольшом масштабе для представителей бизнеса обеих стран. Это связано с тем, что объем торговли в первом квартале 2020 года увеличился, несмотря на кризис, вызванный пандемией.

«Именно в период эпидемии наш товарооборот с Россией в первом квартале вырос на 8%. Это что-то интересное. Российские инвестиции также выросли», — подчеркнул посол.

«Оказывается, наши тропические фрукты пользуются спросом, и цена растет. Цена на драконий фрукт здесь может достигать 100 тысяч рупий за фрукт. Рынок есть. Таким образом, мы хотим сосредоточиться на этом», — заявил Мохамад Вахид Суприяди.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на фестивале Индонезии в Москве посетители могут познакомиться с культурой и традициями Индонезии, национальной кухней, посмотреть представления артистов и музыкантов из различных регионов страны.

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