Владивосток, , 14:04 — REGNUM В Приморье кафе и рестораны с террасами и открытыми площадками начали подготовку к возобновлению работы. Общепит на открытом воздухе откроется после особого распоряжения оперативного штаба, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Власти региона подчеркнули, что на первом этапе снятия ограничений обслуживание посетителей в организациях общественного питания возможно только на открытом воздухе и с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Одно из главных требований — расстояние между столиками должно быть не менее 1,5 метра.

«Не разрешается проведение коллективных торжеств, например, свадеб и других семейных и корпоративных праздников», — уточнили в правительстве региона.

Руководителям организаций общественного питания для возобновления работы необходимо пройти определенную процедуру для включения предприятия в реестр.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье с 22 по 29 июня пройдёт бесплатное тестирование населения на наличие или отсутствие перенесенного заболевания COVID-19. За последние сутки в крае выявлено 103 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели 70 пациентов, скончались — двое.