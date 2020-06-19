Москва, , 13:59 — REGNUM Жителей Москвы ждёт череда опасных погодных явлений 20 июня. Об этом сообщает пресс-служба Росгидромета.

«20 июня, в субботу, с прохождением активного холодного атмосферного фронта с северо-запада в период с 11:00 до 00:00 на территории Московского мегаполиса ожидается комплекс неблагоприятных и опасных погодных явлений: гроза, сильный дождь (количество осадков 10−15 мм), местами очень сильный дождь (количество осадков 20−30 мм), в отдельных районах град, при грозе порывы ветра 15−20 м/с», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в отдельных низменных районах столицы не исключено подтопление. Температура воздуха в этот день может прогреться до +28 градусов.