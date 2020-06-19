посёлок Эксперементальный, , 13:59 — REGNUM В поселке Экспериментальный Оренбургской области в 2020 году начнут работы по спасению улицы от обрушения в овраг. Уже подведены итоги аукциона, подрядчик должен приступить к берегоукреплению руки Донгуз в июле 2092 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургском отделении ОНФ.

Стоимость контракта составляет 47,3 млн рублей. Денежные средства выделены в рамках реализации программы «Воспроизводство и использование ресурсов Оренбургской области». Сельсовет субсидию на условиях софинансирования от минстроя региона.

Согласно договору, подрядная организация должна укрепить береговую линию протяженностью 372 метра в течение 2020−2021 годов. Первый этап работ запланирован на июль 2020 года, второй — июнь 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тревожная ситуация в селе с угрозой обрушения десятков жилых домов в пропасть возникла с конца 1990-х годов. В 2017 году в поселке объявляли режим ЧС. В 2019 году от края обрыва улицу отделяло всего семь метров.

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