Тегеран, , 13:58 — REGNUM За минувшие сутки на территории Ирана было выявлено 2 615 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 19 июня в эфире телеканала IRINN сообщила официальный представитель иранского минздрава Сима Садат Лари.

Также она рассказала, что в результате этого общее число зараженных коронавирусом в стране достигло 200 262.

Кроме этого, официальный представитель уточнила, что за этот же период в стране от COVID-19 скончались 120 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов составляет около 9,4 тысячи.

Помимо этого, указывается, что на сегодняшний день в стране 159 192 человек вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число скончавшихся в Румынии от COVID-19 за последние сутки возросло на 11 и достигло 1484 случаев.