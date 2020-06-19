Москва, , 13:53 — REGNUM В ближайшие часы в Москве ожидается гроза и сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с ближайшего времени до 22:00 мск 19 июня местами в Москве ожидаются гроза, дождь, местами сильный, град, при грозе усиление ветра до 18 м/с», — говорится в сообщении.

В ведомстве посоветовали по возможности оставаться дома в непогоду, а при выходе на улицу не купаться в водоёмах, не ловить рыбу и не прятаться под деревьями.