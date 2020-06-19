Москва, , 13:53 — REGNUM Министерство обороны России соблюдает все санитарные требования при подготовке к параду Победы в Москве. Об этом 19 июня заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он ответил на просьбу представителей СМИ прокомментировать фотографии с нарушением санитарных требований при репетиции парада. «Я не знаю, о каких фотографиях вы говорите. Какие люди, где они стоят? Ну, это же интернет», — сказал Песков.

Как сообщал ИА REGNUM, парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне пройдет 24 июня. На мероприятия приглашены главы иностранных государств, в том числе лидеры стран Содружества Независимых Государств (СНГ).

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