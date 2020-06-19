Черкесск, , 14:01 — REGNUM Пропавшие в Карачаево-Черкесии несовершеннолетние брат и сестра, поиски которых продолжались около трех дней, обнаружены погибшими. Тела детей найдены в притоке реки, сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Республике Виталий Илющенко.

Напомним, шестилетний Павел и 11-летняя Ксения Прядкины днем 16 июня с разрешения матери ушли из дома на окраине аула Бесленей в Хабезском районе погулять в сторону реки Большой Зеленчук и не вернулись. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

«Тела [детей] обнаружены на удалении примерно 1,5 км от места их жительства. Нашли тела в реке. Место происшествия оцеплено. Криминалисты тщательно исследуют все подходные пути», — цитирует Илющенко «Интерфакс-Юг».

По его словам, причина гибели детей пока не известна, ее установит судмедэкспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 19 июня пропавших детей искали более 500 человек. В их числе спасатели МЧС, сотрудники правоохранительных органов, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», а также неравнодушные жители Карачаево-Черкесии и соседних регионов.

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