Уфа, , 14:06 — REGNUM Материалы расследования несчастного случая на стройке, в результате которого погиб рабочий, переданы в следственные органы Уфы. Об этом 19 июня сообщает пресс-служба Гострудинспекции по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, расследование этого несчастного случая завершено его сотрудниками. В результате было установлено, 16 апреля рабочие ООО «Фирма АСК» загружали минеральную вату в подъемники на территории строящегося жилого дома в Советском районе г. Уфы. В какой-то момент они обнаружили молодого рабочего, который лежал на земле и не мог подняться. На его голову упал кирпич, который пробил каску. Мужчина получил не совместимые с жизнью травмы.

Сотрудники Гострудинспекции установили, что ООО «Фирма АСК» и погибший работник заключили договор на монтаж навесных фасадных систем. Но поскольку в этот день шел сильный дождь, то рабочий помогал внизу выполнять подготовительные работы.

Было установлено, что 16 июня на этом объекте одни строители выполняли кирпичную кладку стены, а другие — погрузку минеральной ваты в строительные люльки внизу. Эти работы выполнялись разными организациями.

При этом ООО «Фирма СУ-10», которое является заказчиком и генеральным подрядчиком этого объекта не разработало график выполнения совместных работ, который бы обеспечивал безопасные условия труда. Работы в этот день на высоте выполнялись рабочими без оформления разрешительных документов. Причем, на этом строительном объекте сначала были смонтированы защитные сетки, но потом их демонтировали.

Сотрудники Гострудинспекции установили, что причиной несчастного случая стало отсутствие контроля со стороны генерального подрядчика за технологическим периодом строительства, отсутствие графика выполнения одновременных работ, а также защитно-улавливающих сеток.

Сообщается, что материалы данного расследования были направлены в следственные органы.

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