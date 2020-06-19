Берлин, , 13:51 — REGNUM В сети появился первый трейлер ретро-платформера Ultracore. Он был опубликован 18 июня на YouTube-канале немецкого издательства Inin Games.

Релиз Ultracore состоится 23 июня 2020 года. Игра будет доступна на консолях PS4 и Nintendo Switch.

Напомним, изначально Ultracore называлась Project Hardcore, а её релиз должен был состояться ещё в 1994 году. Разработкой обновлённой версии занималась студия Strictly Limited Games.

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