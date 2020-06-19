Омск, , 13:45 — REGNUM Парад Победы в Омске 24 июня пройдёт с участием ветеранов Великой Отечественной войны. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства области, об этом заявил замминистра региональной безопасности Геннадий Привалов.

Ветеранов на Соборную площадь доставит парадный кортеж. Информацию о каждом из них представят на видеоэкране. При этом за прохождением войск они будут следить, сидя в автомобилях.

«Чтобы минимизировать передвижения каждого ветерана, для безопасности решили оставить их в автомобилях. В это время в небе появятся самолеты нашей малой авиации», — отметил чиновник.

Напомним, в параде будут задействованы легендарные боевые машины времён войны — танк Т-34, внедорожники ГАЗ-67 и «Виллис», легкий бронеавтомобиль БА-64. Будет представлена и современная военная техника — танки Т-72 и Т-80, боевая машина десанта БМД-2, БМД-4М, бронетранспортеры и так далее.

При этом зрителей, как сообщало ИА REGNUM, на площади не будет. Жители смогут увидеть прямую трансляцию парада по телевизору, а также в социальных сетях.

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