Тюмень, , 13:43 — REGNUM В Тюменской области за минувшие сутки скончался один пациент с COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Мужчина 54 лет поступил в медучреждение с вирусной пневмонией. Болезнь протекала на фоне серьёзных хронических патологий, отмечают в штабе. Он 12 дней находился в реанимации, на аппарате искусственной вентиляции лёгких.

За весь период пандемии в Тюменской области на 19 июня скончались 16 пациентов с COVID-19. На данный момент в медучреждениях региона находятся восемь пациентов, заражённых коронавирусом, на аппаратах ИВЛ.