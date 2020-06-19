Псков, , 14:03 — REGNUM Власти Псковской области подумывают об открытии летних кафе и веранд, магазинов внутри торговых центров, а также разрешении на работу баз отдыха. Однако предупредили, что вместе с послаблениями в регионе будет ужесточен контроль соблюдения всех мер безопасности в пандемию.

Об этом 19 июня во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом заявил губернатор Псковской области заявил Михаил Ведерников, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, ввиду снижения уровня заболеваемости в регионе можно начать обсуждать вопрос смягчения введенных ограничений. Так, с 1 июля жителям возвращается льготный проезд на общественном транспорте. Кроме того, из-за поступивших «тревожных сигналов» от представителей непродовольственной торговли, общепита, гостеприимства власти решили дать им «зеленый свет» на работу.

Губернатор Псковской области отметил, что в регионе продолжает сохраняться высокая угроза распространения коронавирусной инфекции, поэтому расслабляться пока рано. Всю эту неделю в регионе выявлялось менее 100 заболевших в сутки, при этом число выздоровевших начало увеличиваться. Так за последние сутки в области коронавирус был подтвержден у 95 пациентов, большинство из которых бессимптомны, а выписано из больницы и выздоровело 26 человек.

Кроме того, до конца текущего дня в Псковской области планируют развернуть дополнительные койки — 70 штук — таким образом число свободных мест в больницах региона превысит 50%. Также, помимо снижения темпа роста числа зараженных коронавирусом, в регионе на 24% снизилось число заболевших внебольничной пневмонией.

«Осознанное отношение граждан к соблюдению мер безопасности, руководителей предприятий, учреждений, делает возможным принятие решений, которые дадут нашей экономике больше воздуха», — пояснил Ведерников.

В Псковской области в ближайшее время будет разрешена работа летних кафе и веранд, а также магазинов в торговых центрах, однако сами ТЦ полноценно вернуться к работе не смогут. Об открытии фудкортов, зон развлечений и кинотеатров пока говорить рано, пояснил Ведерников.

«При переходе к новому этапу снятия ограничений, политика, в части нарушителей, будет достаточно жесткой, — пообещал Михаил Ведерников. — Меры послабления я уже обсудил с главой Роспотребнадзора Анной Поповой».

Добавим, обязанность следить за соблюдением масочного режима и социальной дистанции, а также единовременного числа людей в помещении возлагается на сотрудников администраций ТЦ.

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По данным на 19 июня, на Псковщине выявлено 2183 случая заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 705 человек, скончались 19 человек.

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