Пермь, , 13:40 — REGNUM В Пермском крае на смену теплу придет холодный фронт с дождями и грозами, прогнозируют специалисты Пермского гидрометцентра.

Изменение погодных условий ожидается уже 20 июня. На крайнем юге региона высока вероятность гроз, сопровождаемых порывистым ветром до 20 метров в секунду и ливнями. Дневные температуры составят от 14 до 19 °C.

Кратковременные дожди на территории региона прогнозируют вплоть до 24 июня. Не значительно потеплеет 23 июня. В этот день минимальная температура ожидается на уровне 4−9°С, максимальная — до 21 °C.