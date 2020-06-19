Прага, , 13:37 — REGNUM Ролевая игра Kingdom Come: Deliverance стала временно-бесплатной в Steam. Об этом 18 июня сообщил портал PCGamesN.

Бесплатно поиграть в Kingdom Come: Deliverance можно будет до 22 июня 2020 года. В рамках действия акции на игру будет действовать скидка в 50%.

Напомним, Kingdom Come: Deliverance — это ролевая игра с открытым миром, разработанная чешской студией Warhorse. Её релиз состоялся в феврале 2018 года.

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