Ялта, Крым, , 13:32 — REGNUM Без теста на антитела к новой коронавирусной инфекции отдых детей в международном детском центре «Артек» в Крыму будет невозможен. Об этом 19 июня сообщили в пресс-службе МДЦ.

«Обязательным условием для детей, которые получили путевку в международный детский центр «Артек», является наличие справки о прохождении анализа на наличие антител к коронавирусной инфекции», — уточнили в пресс-службе.

По словам специалистов МДЦ, дети, прибывающие в «Артек», проходят четырехэтапный контроль за состоянием здоровья: в местах прибытия, в медпункте гостиницы «Артека» в Симферополе, в медпунктах лагерей по прибытию на территорию центра и после распределения по отрядам.

Как сообщало ИА REGNUM, в коллективе международного детского центра «Артек» в Крыму также вводят обязательный анализ на наличие антител к новой инфекции.

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