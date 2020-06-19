Киев, , 13:28 — REGNUM Министр здравоохранения Украины Максим Степанов очень уклончиво ответил на вопрос, закроют ли вновь метро в стране из-за резкого ухудшения эпидемической ситуации с коронавирусом.

Соответствующий вопрос чиновнику задали на брифинге 19 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Степанов, в частности, напомнил, что страна сейчас живет в условиях «адаптивного карантина», когда власти каждого региона сами принимают решения о введении каких-либо ограничений (метро на Украине есть в Киеве, Харькове и Днепре).

«В зависимости от развития ситуации, все действия будут достаточно умны и все наши рекомендации… в том числе региональные», — сказал он.

ИА REGNUM напоминает, что правительство закрыло метро в марте практически сразу же после объявления общенационального карантина и открыла лишь в середине мая. Многие политики и эксперты критиковали Киев за такое решение, отмечая, что таких ограничений с метро не было ни в одной другой стране мира.