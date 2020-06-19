Симферополь, , 13:26 — REGNUM Международный детский центр «Артек» находится в полной готовности к встрече детей. Об этом 19 июня сообщили в пресс-службе лагеря.

«Артек» усилил санитарно-эпидемиологические мероприятия и находится в полной готовности к встрече детей. С учетом методических рекомендаций Роспотребнадзора МДЦ сокращает прием детей на 50% в условиях сохранения рисков распространения COVID-19», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в лагере сообщили, что решение о конкретных сроках открытия международного детского центра не принято, поскольку этот вопрос зависит от руководства Крыма.

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