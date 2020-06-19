Симферополь, 19 июня 2020, 13:26 — REGNUM Международный детский центр «Артек» находится в полной готовности к встрече детей. Об этом 19 июня сообщили в пресс-службе лагеря.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в лагере сообщили, что решение о конкретных сроках открытия международного детского центра не принято, поскольку этот вопрос зависит от руководства Крыма.
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