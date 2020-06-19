Москва, , 13:23 — REGNUM Российские пляжи можно будет посещать без использования защитных средств в виде медицинских масок. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Понятно, что текущая ситуация не позволяет пока говорить об отдыхе совсем без ограничений, но все-таки мы сами должны определенную сознательность проявлять. По пляжам: у нас уже отдельно в регионах даже утверждены правила, пляж можно посещать без маски», — сказала Догузова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Она также подчеркнула, что санатории и гостиницы не будут превращаться в обсерваторы в случае выявления коронавируса у кого-либо из постояльцев.

Ранее власти Крыма заявили об отмене режима обсервации для приезжих из других регионов.