Москва, , 13:21 — REGNUM Высокая позиция Мордовии в рейтинге наиболее «коррумпированных» регионов России свидетельствует об активной и скоординированной работе республиканских правоохранительных органов. Такое мнение высказал председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв («Единая Россия»).

«Данные, которые приводит в своем докладе генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, свидетельствуют как раз о том, что во многих субъектах Российской Федерации, в том числе, в Республике Мордовия, выявление и расследование подобных преступлений находится на высоком уровне. Этим и объясняется их место в рейтинге», — считает парламентарий.

Глава комитета указал, что этот факт отмечается и в докладе генпрокурора.

«Об этом свидетельствуют и последние громкие дела против бывших высокопоставленных чиновников Республики. Среди них бывший министр культуры Мордовии Анатолий Чушкин, экс-начальник Управления капитального строительства Республики Мордовия Сергей Макаров, руководитель Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области Александр Федонин и другие, а также 13 глав органов местного самоуправления и их заместители», — добавил Пискарёв.

Данные Генпрокуратуры, пояснил он, вновь свидетельствуют о том, что самыми подверженными коррупции сферами остаются вопросы освоения бюджетных средств, организация торгов, управление имуществом, контрольно-ревизионная деятельность и ЖКХ.

«На сегодняшний день в нашей стране сформировано достаточно совершенное законодательство, которое позволяет эффективно противодействовать этому злу, и сейчас самое главное — своевременно выявлять коррупционные правонарушения и преступления и наказывать тех, кто виновен», — заключил Пискарёв.

Как сообщало ИА REGNUM, в тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край. В целом по России уровень коррупционной преступности в прошлом году составил 21,1 правонарушения на 100 тысяч населения страны, то есть на 0,3 правонарушения больше, чем годом ранее. Таким образом, заключают в Генпрокуратуре, показатель «остается стабильным в последние годы».