Ялта, Крым, , 13:23 — REGNUM Решение о конкретных сроках открытия международного детского центра «Артек» не принято, всё зависит от руководства Крыма. Об этом 19 июня сообщили в пресс-службе «Артека».

"Окончательное решение о дате открытия «Артека» ещё не принято. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, возобновление деятельности образовательных и оздоровительных учреждений возможно на третьем этапе снятия ограничений. Решение о конкретных сроках принимают руководители регионов», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что решение об открытии «Артека» принимается на федеральном уровне.

«На сегодняшний день он в состоянии принять определённое количество небольших смен. Мы подготовили письмо. По отдельному формату примем решение до 26 — 28 мая, в случае, если федеральный центр одобрит такую возможность. Мы говорим о крымских детях», — отмечал глава республики.

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