Екатеринбург, , 13:23 — REGNUM 76 работников выездных бригад скорой помощи Екатеринбурга заразились вирусом SARS-CoV-2. Об этом заявил вице-мэр Дмитрий Баранов.

По словам чиновника, подтверждена информация о 217 сотрудниках бригад, которые заболели за последнее время. Из них 76 заразились коронавирусом, у 141 работника подтвердились другие заболевания, не связанные с COVID-19.

Баранов добавил, что не стоит считать врачей самой заражаемой коронавирусом частью общества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чиновник заявлял, что врачи чаще всего заражаются вирусом SARS-CoV-2 не в медучреждениях, а в бытовых условиях.