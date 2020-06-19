Тунис, , 13:16 — REGNUM Тысячи медицинских работников в государственных больницах по всему Тунису объявили забастовку, требуя улучшения системы здравоохранения на фоне пандемии коронавируса. Об этом предает ВВС Africa.

Врачи, медсестры и технические специалисты собрались у здания министерства здравоохранения в столице Туниса, чтобы призвать к улучшению условий труда, поскольку они продолжают бороться со вспышкой коронавируса, сообщают репортеры.

В Тунисе отмечается относительно низкий уровень инфицирования по сравнению соседними странами, и только 50 случаев — с летальным исходом.

На этой неделе в стране было снято большинство ограничений, введенных для борьбы с распространением вируса.