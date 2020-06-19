Владимир, , 13:14 — REGNUM Во Владимирской области 19 июня подтверждено 56 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Из них по десять случаев выявлено в Юрьев-Польском, Собинке и Петушках, семь — во Владимире, по три — в Судогде, Меленках, Коврове и Муроме, по два — в Александрове и Гусь-Хрустальном, по одному — в Кольчугино, Киржаче и Суздале.

Всего на территории региона зарегистрировано 3795 случаев заражения: 744 — во Владимире, 601 — в Гусь-Хрустальном, 482 — в Петушках, 344 — в Муроме, 315 — в Александрове, 261 — в Коврове, 197 — в Собинке, 137 — в Кольчугино, 158 — в Юрьеве-Польском, 110 — в Судогде, 94 — в Вязниках, 97 — в Киржаче, 74 — в Меленках, 65 — в Суздале, 52 — в Камешково, 27 — в Радужном, 26 — в Красной Горбатке, 11 — в Гороховце.

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