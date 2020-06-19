Тула, , 13:13 — REGNUM Медсестра одной из тульских больниц, получившая буквально мировую славу после появления в сети её фотографий в прозрачном защитном комбинезоне, под которым был виден спортивный купальник, заключила рекламный контракт с российским брендом спортивной одежды. Об этом пишут тульские СМИ.

«Медики заслуживают уважения и поддержки. Все знают историю, которая со мной произошла, но я никогда не стремилась к тому, чтобы стать известной, у меня другие ориентиры в жизни. Я хочу, чтобы к медикам относились с уважением, чтобы ценили наш труд, не только в сложившейся ситуации. Для меня большая честь — работать с брендом zasport, который сотрудничает с чемпионами мира, с олимпийскими чемпионами, и который обращает большое внимание на социальное направление. Я хочу быть полезной в этом и, надеюсь, у меня получится», — написала сама девушка на странице в соцсети.

Как сообщало ИА REGNUM, фотографии тульской медсестры, которая из-за жары и необходимости соблюдения всех мер защиты в коронавирусном госпитале была вынуждена надеть под рабочий защитный комбинезон купальник, появились не только в российских. Но и во многих зарубежных СМИ. Позже за девушку вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и глава облздрава Алексей Эрк.

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