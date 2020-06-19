Нур-Султан, 19 июня 2020, 13:08 — REGNUM Нурлан Алдамжаров назначен на должность председателя комитета по водным ресурсам Казахстана, сообщили 19 июня в пресс-службе министерства экологии, геологии и природных ресурсов республики.
Ранее госслужащий возглавлял управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Джамбульской области Казахстана. Алдамжаров окончил Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства.
Госслужащий в разные годы занимал должности в акимате (администрации) Южно-Казахстанской области (ныне Туркестанская область), а также в правящей партии «Нур Отан» («Свет Отечества»).