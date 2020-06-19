Манила, , 13:12 — REGNUM За последние сутки на Филиппинах был зафиксирован 661 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 19 июня сообщает минздрав страны.

По информации ведомства, в результате этого общее количество заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало 28 459.

Также указывается, что за это же время на Филиппинах было отмечено 14 пациентов, скончавшихся от COVID-19, и теперь их общее число достигло 1 130.

При этом отмечается, что общее число вылечившихся от COVID-19 в стране в настоящее время составляет 7 378.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Израиле за сутки выявили 207 случаев заражения коронавирусом.