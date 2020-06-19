Красногорск, 19 июня 2020, 13:08 — REGNUM Для оценки уровня знаний госслужащих, отбора квалифицированных кадров и принятия мер по профилактики коррупционных нарушений будут использовать интерактивные тесты, разработанные и внедренные главным управлением региональной безопасности Московской области совместно с ГБОУ ДПО «Московский областной учебный центр». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления региональной безопасности.
Базовый тест состоит из 15 вопросов, а продвинутый уровень — из 30 вопросов. По словам главы ведомства Романа Каратаева, второй вариант предназначен для госслужащих, которые заняты в сфере профилактики правонарушений, включая коррупцию.