Санкт-Петербург, , 13:24 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели крановщика на строительной площадке во время шторма в Санкт-Петербурге. Об этом 19 июня сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.

Напомним, несчастный случай произошел вечером 18 июня, когда в городе был объявлено штормовое предупреждение, после которого начался шторм с ливнем, грозой и ветром.

По данным следствия, на строительной площадке жилого комплекса на территории Красногвардейского района были нарушены правила безопасности при ведении строительных работ.

В результате чего произошло падение конструкции башенного крана высотой 54 метра, в кабине которого находился 50-летний рабочий. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Читайте также: В Петербурге из-за шторма упал строительный кран с крановщиком

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ)», — говорится в сообщении ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Виновным в гибели крановщика грозит до пяти лет лишения свободы.

Следователи, криминалисты, специалисты в области судебной медицины, а также представителей государственной инспекции труда уже осмотрели место трагедии. Сегодня назначаются необходимые экспертизы, устанавливаются и допрашиваются свидетели, изымается необходимая документация, проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего.

Читайте также: Петербург приходит в себя после удара грозового фронта

Отметим, ранее ИА REGNUM сообщало, что во время шторма в городе на Неве погибло два человека. Второй жертвой непогоды стал семилетний мальчик, в которого попала молния.

Читайте также: В Петербурге во время грозового шторма погибли два человека

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге во время ливня затопило больницу Боткина, лечащую COVID-19

Читайте развитие сюжета: В Уфе завершено расследование по факту гибели рабочего на стройке