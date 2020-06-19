Москва, , 13:05 — REGNUM Несмотря на условия борьбы с коронавирусом, сводный батальон дивизии имени Ф.Э. Дзержинского готов к участию в параде Победы 24 июня в Москве. Об этом заявил первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии — главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Виктор Стригунов.

«Подготовка к параду проходила в непростых условиях борьбы с коронавирусом. Соединение полностью справилось с этой задачей. Из всех участников основного и запасного состава не было ни одного военнослужащего с предпосылками к заражению», — сказал Стригунов.

Он поблагодарил командование дивизии за «глубоко продуманную и хорошо сделанную работу в этом направлении».

Стригунов оценил подготовку на «отлично»: «Ребята воодушевлены, ждут с нетерпением 24 июня, чтобы показать свое мастерство. Они гордятся службой в войсках национальной гвардии, и я уверен, что они не подведут командование».