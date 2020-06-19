Черкесск, , 13:02 — REGNUM Более 500 человек ищут пропавших в Карачаево-Черкесии несовершеннолетних брата и сестру. В поисках профессиональным подразделениям помогают жители республики и четырех соседних регионов, сообщили ИА REGNUM 19 июня в пресс-службе следственного управления СК России.

Напомним, в Хабезском районе Карачаево-Черкесии с 16 июня ведутся поиски шестилетнего Павла и 11-летней Ксении Прядкиных (ранее сообщалось, что девочке 13 лет). Они с разрешения своей матери ушли из дома на окраине аула Бесленей погулять в сторону реки Большой Зеленчук и не вернулись. Детей ищут спасатели МЧС, сотрудники правоохранительных органов, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», которые откликнулись в первые же часы.

«На данный момент в поисках детей участвует более 500 человек <…> Наряду с профессиональными подразделениями в поисках участвуют жители республики практически из всех районов, а также из соседних регионов — Ставропольского и Краснодарского края, республик Кабардино-Балкарии и Адыгеи, не оставшиеся равнодушными к чужой беде», — сказано в сообщении.

По факту исчезновения детей возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Для оказания практической помощи в поисках в Карачаево-Черкесию направлены следователи-криминалисты центрального аппарата СК России.

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