Багдад, , 13:10 — REGNUM Сотрудники Международной организации по миграции (МОМ) выразили озабоченность в связи с невозможностью многих иракских беженцев вернуться в свои дома. Об этом 19 июня сообщается в заявлении организации.

В ходе многолетней кампании против боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во множестве иракских городов, особенно в Мосуле, были разрушены дома, которые восстанавливаются крайне медленно.

«Разрушенное жилью препятствует возвращению семей и возрождению общин», — говорится в заявлении МОМ.

По данным организации, война с терроризмом в Ираке привела к разрушению 140 тыс. домашних хозяйств, в городе Мосул было уничтожено порядка 1 тыс. 500 жилых домов.