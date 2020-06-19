Москва, , 12:58 — REGNUM Данные по наименее и наиболее коррупционным регионам России, опубликованным Генпрокуратурой РФ, являются признаком развёртывания борьбы с коррупцией на всю силу. Об этом заявил председатель общероссийского движения «Сильная Россия», член общественного совета Минобороны РФ Антон Цветков.

«На практике подобные цифры являются признаком того, что борьба с коррупцией развёрнута в полную силу, и Министерство обороны активно взаимодействует с правоохранителями в выявлении нарушений закона и не стремится покрывать нарушителей», — сказал Цветков.

Он подчеркнул, что цифры, указанные в данных Генпрокуратуры, являются числом уже выявленных преступлений: «И чем оно больше — тем выше реальный показатель продуктивности межведомственной работы в данном направлении».

Специалист напомнил о результативности работы руководства Министерства обороныРФ по противодействию коррупции и назвал итоги такой работы очевидными для всех.

Цветков считает, что опубликованные данные говорят о том, что борьба с коррупцией в военном ведомстве стала «ещё более эффективной».