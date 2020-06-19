Ростов-на-Дону, , 12:58 — REGNUM 1 июля, в день голосования по поправкам в Конституцию РФ, на охрану общественного порядка заступят более 7 тыс.человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве 19 июня.

В местах проведения голосования будут дежурить сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие, казаки. Задействуют также представителей частных охранных предприятий. 400 избирательных участков оборудованы стационарными рамками металлодетекторов. На остальных используют ручные и рамочные металлодетекторы.

Всего в Ростовской области будут работать 2 тыс. 613 участковых и 62 территориальных избирательных комиссий.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области спасатели приступили к дезинфекции избирательных участков. На участки для голосования также передано около 14 млн единиц средств индивидуальной защиты.

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