Стокгольм, , 15:28 — REGNUM Интерес к дачным домам в Швеции установил рекорд. Об этом 19 июня сообщило шведское агентство SVT Nyheter.

Во время пандемии коронавирусной инфекции на крупнейшем шведском сайте поиска жилья Hemnet было зафиксировано рекордное количество кликов пользователей на объявления продажи дачных участков.

По данным сайта Hemnet, интерес жителей страны к загородным домам существенно вырос. Только в мае пользователи окрыли страницы с объявлениями продажи дач 16 миллионов раз. В то же время все меньше шведов выставляют свои загородные дома на продажу.

В мае популярный в Швеции сайт посетили на три миллиона пользователей больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Однако всего за месяц объявлений по продаже загородной недвижимости было выпущено несравнимо меньше — около 2500.